في عيد ميلاد شاهيد كابور.. تعرف علي أهم المحطات في حياته

شاهيد كابور

الوفد

يحتفل الممثل الهندي شاهيد كابور، اليوم بعيد ميلاده ال38، الذي وضع نفسه في فتره قصيره ضمن أهم نجوم بوليوود على الساحة الفنية، حيث جعل لنفسه منهجًا مميزًا فى اختيارة لأعماله السينمائية، بالإضافة لحرصه الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وهو ما جعله يتقدم إلى الصفوف الأولى بسرعة الصاروخ.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها أهم محطات الفنان شاهيد كابور خلال مسيرته الفنيه احتفالًا بعيد ميلاده.

1_ نشأ شاهيد وسط عائلة فنيه، فهو ابن بانكاج كابور،

والممثلة والراقصة الكلاسيكية نيليما عظيم، وجده أنور عظيم، وهو مخرج وكاتب سيناريو وروائي وصحفي، وله كتاب من تأليفه بعنوان "الماركسية".2_ لدى شاهيد كابور ثلاثة أشقاء وظهر أحدهما معه في فيلم بعنوان "vaah! life ho toh aisi ".3_ انضم إلى معهد دافار شيماك للفنون المسرحية (SDIPA) في عام 1995.4_ بدأ حياته المهنية من خلال العمل في أشرطة الفيديو الموسيقية والإعلانات ،منهاإعلانه لإحدي منتجات المشروبات الغازية الشهيره مع شاه روخ خان وكاجول وراني موكيرجي.5_ قدم أول أعماله كمغني بأغنية "أمام عينيك"، في فيلم " شيء ما حدث".6_ كانت بدايته في "بوليوود" من خلال فيلم "فير"، وهو يدور في إطار رومانسي.7_ انطلاقته الحقيقيه جائت من خلال فيلم "رحلة من الخطبة إلى الزواج"، الذي قام ببطولته مع سوراج براجاتيا، وقد تابع نجاحه بسلسلة من الأفلام الناجحة.8_ من اهم أفلامه "فيلم حيدر ، كاميني ، رحله من الخطبه الي الزواج ،ايشك فيشك ،بادماش كومباني ،فيدا ،اودتا بانجاب".8_حصل شاهيد علي 20جائزه وترشح ل23 ،واخر أعماله السينمائيه فيلمUdta Punjab ،Rangoon .