شاهد سقوط رامى مالك بعد استلامه جائزة الأوسكار

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 03:51 مساءً -

عقب انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، وبعد فوزه بجائزة أفضل ممثل، سقط الفنان المصرى العالمى رامى مالك أثناء توجهه للخروج من مسرح دولبى، وتم استدعاء المسعفين لمعالجته بعدما جلس على أحد كراسى الصفوف الأمامية، وأظهرت كاميرات المصورين أنه حالته جيدة ولم يصب بأذى.

وتوج الفنان المصرى العالمى رامى مالك، مساء أمس، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، عن فيلم Bohemian Rhapsody، ووجه رامى مالك، خلال كلمته عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، الشكر إلى والديه وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

وحظى الفيلم على إقبال كبير جداً بعد تتويج Rami malek بجائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار

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