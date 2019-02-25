شاهدوا منة شلبي: أمي من الراقصات الراقيات ومعندهاش حاجة مبتذلة

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 03:51 مساءً -

قالت الفنانة منة شلبي، إنها فخورة بوالدتها الراقصة زيزي مصطفى، مؤكدة أنها من الراقصات الراقيات، ولم تقدم أعمالًا مبتذلة تشعرها بالخجل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج “رأي عام”، المُذاع عبر فضائية “تن”: “معندهاش حاجة مبتذلة، تخليني أقولها يا خبر ليه يا ماما عملتي كده”.

ولفتت إلى أنها نشات في مجتمع يقدر الرقص الشرقي ويحب والدتها، مضيفة: “فخورة بيها وبأحترمها، وأي حاجة كويسة في حياتي بسببها، علاقتي بأمي جميلة وفيها احترام، هي ست جدعة اهتمت بيا، وبرت أمها، مكنتش بأفهم لما حد يرى إن عملها فيه إهانة”.