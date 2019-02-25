مصطفى خاطر ينشر أول صورة لوالدته الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجع الفنان المصري مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، بوفاة والدته الأحد 24 فبراير، بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

الفنان المصري نشر صورة تجمعه بوالدته الراحلة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق حزين قال فيه: “أمي في ذمه الله”.

خاطر تلقى الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره ومن أصدقائه الفنانين، وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد البقاي ونجوم “مسرح مصر”.

Advertisements

وتم تشييع جثمان والدة الفنان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، ولم يعلن الفنان المصري الخبر لنقابة الممثلين إلا بعد دفن الجثمان، حرصا منه على عدم إزعاج أصدقائه.

ومن المقرر إقامة عزاء والدة الفنان الراحلة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.

ومن ناحية أخرى يقوم الفنان المصري مصطفى خاطر حاليا بتصوير مسلسل «طلقة حظ»، والذي ينافس به في شهر رمضان المقبل، بعد أن قدم في رمضان الماضي مسلسل «ربع رومي».

ومسلسل «طلقة حظ» من بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنانة أيتن عامر، والفنان خالد أنور، والفنانة إنعام سالوسة، والفنان محمد أنور، والفنانة إيمي سالم، وغيرهم، ومخرج العمل أحمد خالد أمين.