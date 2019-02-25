نجل عاصي الحلاني يفوز بلقب برنامج «ديو المشاهير» في موسمه الثالث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بلقب برنامج «ديو المشاهير»، في موسمه الثالث.

الحلاني الصغير، فاز باللقب بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في البرنامج، وشارك خلال الموسم عدد كبير من النجوم في أداء فقراتهم الغنائية، وكان من أهمهم والده الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ورامي عياش، وناصيف زيتون، ونجوى كرم، ومايا دياب، وغيرهم من النجوم.

برنامج «ديو المشاهير»، هو النسخة العربية من برنامج المسابقات الغنائي الأمريكي الخيري “Celebrity Duets”، الجائزة المقدمة للفائز الأول قدرها 50 ألف دولار أمريكي يجب أن يتبرع بها لأي مؤسسة خيرية يختارها.

أما الفائز بالمركز الثاني فيحصل على مبلغ 25 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث يحصل على 22.500 دولار، أما صاحب المركز الأخير وهو أول المغادرين فيحصل على 2.500 دولار، وكلها تكون موجهة لصالح مؤسسة خيرية.