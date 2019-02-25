زوج الفنانة المغربية نجاة الرجوي يعبر عن حبه لها بوشم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على طريقة المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر زوج الفنانة المغربية نجاة الرجوي، نجمة برنامج The Voice،عن حبه الشديد لها، بوشم جديد.

زوج نجاة قام برسم وشم يحمل اسم زوجته، وذلك على إصبعه الذي يضع به دبلة زواجهما، ورسمه بتصميم مميز، واستعرض الوشم في صورة نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

زوج الفنانة المغربية أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “ستظلين محفورة في روحي للأبد، أحبك”، فعلقت نجاة قائلة: “كيف فينا نبقى بعقل حين نككون غارقين فالحب، الله يرزقنا جميعا الحب الحلال”.

Advertisements

وكانت نجاة الرجوي، بزفافها مساء الأحد 3 فبراير، إلى عريسها، وهو شقيق الفنانة زينب عبيد، وقد أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها بعريسها، وعلقت عليها بقولها: “الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات.. عقبالكم يا بنات”.

يذكر أن المنتج البحريني محمد الترك كان قد عبر لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حبه الشديد لها، بأن قام برسم وشم على معصمه يحمل اسم “دنيا” باللغة الإنجليزية، واستعرض الوشم من خلال صورة جمعته بزوجته.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير، وانقسموا في آرائهم حولها، فمنهم من أثنى على طريقته في التعبير عن حبه لزوجته، ومنهم من استهجن قيامه بهذا الفعل.