حلا الترك تتحدث لأول مرة عن معاناتها بسبب انفصال والديها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جمهورها بمقطع فيديو رصد لقاء جمعها بصديقتها الفنانة اللبنانية لين الحايك، نجمة برنامج The voice kids.
حلا تحدثت خلال الفيديو لأول مرة عن المعاناة التي عاشتها بسبب انفصال والديها، حيث قالت إنها في بداية مشوارها الفني كانت ترى الأمور عادية ولا تشعر بصعوبة العمل الفني وذلك بسبب تواجدها مع عائلتها.
وأضافت أنه مع مرور السنوات وظهور المشاكل بين والديها وانفصالهما بدأت حياتها تتغير للأسوأ، وأصبحت حياتها صعبة وغير مريحة لكونها تفتقد لمة العائلة”، مشيرة إلى أن انفصال والديها أثر على صحتها الجسدية والنفسية بشكل كبير.
الفنانة البحرينية أكدت أنها أصبحت مرتاحة أكثر بحياتها مع والدتها بعد تركها لوالدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك لأن شعور الأم وإحساسها مختلفان.
وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.
وكانت قد وقعت خلافات كثيرة بين حلا ووالدها بعد أن انتقلت للعيش مع والدتها، وذلك بسبب تصريحاتها ضد زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.
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