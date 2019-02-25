رامي مالك برفقة حبيبته لوسي بوينتون في حفل جوائز الأوسكار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضر النجم الأمريكي ذو الأصور المصرية رامي مالك برفقة حبيبته النجمة العالمية الشهيرة لويس بوينتون على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، والذي أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس فجر يوم الإثنين 25 فبراير.

وارتدى النجم العالمي بدلة سوداء أنيقة، بينما ظهرت حبيبته بفستان عاري الكتفين من اللون الروز الغامق.

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ويقام الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.

ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وكان النجم العالمي قد سبق وفاز بجائزة الجولدن جلوب رقم 76، عن فيمله دعما لفيلم Bohemian Rhapsody.