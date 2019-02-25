آشلي جراهام تخطف الأنظار في حفل جوائز الأوسكار 2019 .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة آشلي جراهام، البالغة من العمر 31 عاما، أن تخطف أنظار المصورين والحضور بإطلالتها السوداء الجذابة البسيطة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، المقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس يوم الإثنين 25 فبراير.

ويقام الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.

ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

ويشهد حضر الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.