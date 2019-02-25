"هاو تو ترين يور دراجون 3" يتصدر شباك الإيرادات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم "هاو تو ترين يور دراجون.. ذي هيدن وورلد" المرتبة الأولى في شباك تذاكر أمريكا الشمالية لهذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 55,5 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز المتخصصة".

وبذلك فاقت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة هذا تلك التي حققها كل من الجزأين السابقين من هذه السلسلة، إذ لم يستطع أي من الفيلمين الأولين تحقيق 50 مليون دولار، ما يجعل منه العمل الذي حقق أعلى إيرادات في الأيام الأولى لعرضه هذا العام حسب موقع "فراييتي".





ويروي هذا الفيلم الذي شارك فيه بصوته كل من جاي باروشيل وأميريكا فيريرا وكايت بلانشيت وإف موراي أبراهام، قصة الشاب الصغير هيكاب وتنينه "توثليس" اللذين يجبران على البحث عن "عالم مخفي" من المفترض أن يكون مثاليا للمخلوقات المجنحة.

وتراجع فيلم "أليتا.. باتل إينجل" الذي كان متصدرا شباك التذاكر نهاية الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني، محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وهو يدور حول شخصية خيالية اسمها "أليتا" تفقد ذاكرتها جسدت صوتها روزا سالازار.

وحل في المركز الثالث فيلم "ذي ليجو موفي 2" الذي شارك فيه عبر تقديم أصواتهم الممثلون كريس برات وإليزابيث بانكس وويل أرنيت، بعد تحقيقه 10 ملايين دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم "فايتينج ويذ ماي فاميلي" الذي أدى دور البطولة فيه المصارع الأمريكي السابق دواين جونسون بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار.

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وذهب المركز الخامس لفيلم "إزنت إت رومانتيك" بإيرادات بلغت 7,5 مليون دولار.

ونستعرض فيما يلي بقية المراكز في تصنيف الأفلام الـ10 الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية:

6 - "وات من وانت".. 5,2 مليون دولار.

7- "هابي ديث داي تو يو".. 5 ملايين دولار.

8 - "كولد بورسيوت".. 3,3 مليون دولار.

9 - "ذي أبسايد".. 3,2 مليون دولار.

10 - "رن ذي ذي ريس".. 2,3 مليون دولار.