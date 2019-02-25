خاص- داليدا خليل منشغلة بـ “أسود”

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Feb 25, 2019
تستكمل النجمة داليدا خليل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أسود”، انتاج شركة “ايغل فيلمز” كتابة كلوديا مرشيليان واخراج سمير حبشي.
تطل داليدا في العمل بشخصية “كارين” وهو دور صعب ودرامي.
وفي دردشة سريعة مع “داليدا” أشارت الى أنها تصور من دون توقف وأن كل شيء ممتاز ولا زال أمامها الكثير من المشاهد لتصويرها قبل ان تنتهي من العمل.
ورداً على سؤال حول غيابها هذه الفترة عن التواصل مع جمهورها على مواقع التواصل، لفتت داليدا انه يجب عليها ان تغيب فترة من الوقت خاصة أنها تريد أن تقدّم عملاً يليق بالجمهور الذي ينتظر حضورها.
مسلسل “أسود” بطولة العديد من النجوم نذكر منهم: داليدا خليل، باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم. الموسيقى التصويرية ستحمل توقيع الفنان باسم رزق زوج ورد الخال، حيث سيتم تسجيل الموسيقى الاوركسترالية في روسيا.
داليدا خليل مع المخرج سمير حبشي في كواليس “أسود”
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