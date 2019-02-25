زينب غازي: فنانة وراء استبعادي من بعض الأعمال.. ومرافقة والدتي لي في التصوير بركة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة البحرينية زينب غازي، إنها فكرت في اعتزال الفن بسبب التراجع والانحدار الذي يشهده الوسط، موضحة أن الفن حاليًا أصبح قائمًا على "الاستعراض" وليس الأداء، إذ ترغب الفنانات في إبراز جمال حقائبهن أو عملية أنفهن أو الفيلر الذي قمن بحقنه دون الاهتمام بالعمل والأداء الفني.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أنها لا تخشى أن يتم استبعادها من الأعمال الفنية وعدم الاستعانة بها في أي مسلسلات بسبب تصريحاتها الجريئة عن الوسط الفني، مؤكدة أنها بالفعل تواجه محاولات لاستبعادها من بعض الذين لا يحبون الخير لها وليس بسبب تصريحاتها، وهي بالنهاية تقول الصدق وتعلم أن الرزق عطاء من الله.

وتابعت أنها تعاني من الغيرة الفنية؛ لأنها الأقوى أداء بين بنات جيلها، مؤكدة أنها ليست مغرورة؛ ولكن لديها ثقة بنفسها وهي نابعة من احترام المنتجين لها وآراء جمهورها على السوشال ميديا.

ونفت الممثلة البحرينية الشهيرة أن تكون الفنانة شجون السبب وراء استبعادها من مسلسل "العذراء"، موضحة أنها كانت بطلة أساسية بالمسلسل واستعدت للدور جيدًا ولكنها لا تعلم من وراء استبعادها وقد يكون بعض العاملين في المسلسل الآخرين السبب.

وشددت على أن شجون صديقة وأخت لها وتتميز بطيبة قلبها ومساعدتها للآخرين، لافتة إلى أنها لم تحزن من استبعادها من المسلسل؛ لأن الله عوضها بعمل آخر أفضل.

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وأشارت غازي إلى أن السبب الظاهر لاستبعادها من مسلسل "سماء صغيرة" رغم أنها الممثلة الخليجية الوحيدة التي تتقن اللغة التركية وكان من المقرر أن تسافر لتركيا لتقديم الدور هو "الصدفة"، ولكنها لديها شكوك أن هناك فنانة محددة بالوسط الفني وراء استبعادها من الأعمال الفنية ولن تستطيع الإفصاح عن اسمها.

وشددت زينب غازي على أنها لا يمكن أن تنكر أصلها البحريني أو تنفيه من أجل التقرب للكويتيين، ولهذا السبب تتحدث باللغة البحرينية إلى جانب الكويتية بشكل عادي، مؤكدة أنها ترفض ترك الإقامة بالبحرين والعيش بالكويت من أجل المنتجين.

ولفتت إلى أن من ينتقدون تواجد والدتها معها بأماكن التصوير هم من يحملون نية سيئة ويتخيلون أنها من الممكن أن تسير في طريق مختلف أو غير جيد وما يمنعها فقط هو تواجد والدتها، مشددة على انها ابنة عائلة وتواجد والدتها بأي استوديو "بركة".