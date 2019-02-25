أنغام تعلق على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.. فماذا قالت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت الفنانة المصرية أنغام، حالة الصمت التي كانت تلتزم بها طوال الأيام الماضية، بعد انفراد "فوشيا" بخبر زواجها السري من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
وأكدت أنغام خبر زواجها من خلال ردها على سؤال في لقاء تلفزيوني يقول: "في كلام منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لموضوع الزواج"، حيث ردت عليه قائلة: "الله يبارك فيك حلو كده".
وكان أحمد إبراهيم، الذي يعد الزوج الرابع للفنانة أنغام، قد تعاون معها في 6 أغان من ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا".
وأكدت المصادر لـ"فوشيا" في وقت سابق، أن أنغام طلبت من زوجها تطليق زوجته الأولى، التي فور علمها بخبر زواج زوجها، قامت برفع دعوى طلاق ضده.
وكشفت المصادر، أن زواج أنغام الجديد تم بالطريقة نفسها التي تزوجت بها من النجم أحمد عز منذ عدة سنوات، أي عن طريق مأذون؛ ولكن دون علم أحد.
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