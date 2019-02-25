قمر خلف: سأجسّد شخصية عمرها 90 عامًا.. وأرفض نشر صور أبنائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية قمر خلف عن سعادتها بشخصيتها في مسلسل "مقامات العشق" إخراج أحمد إبراهيم أحمد، والذي تؤدي فيه شخصية "نور" والدة محي الدين بن عربي، حيث تمرّ الشخصية بمراحل عمرية مختلفة تبدأ بعمر الـ25 وتنتهي في الـ90.

وقالت قمر خلف لـ"فوشيا" إن مثل هذه الشخصية تغري أي فنان بهذا التنوع الذي تقدمه واختلاف شكل الشخصية مع تقدم العمر.

كما تحدثت خلف عن المسؤولية التي تحملها خلال تقديم شخصيات معروفة بسيرتها الشخصية، وتشكل أهمية كبيرة على الصعيدين الإنساني والديني.

وتطرقت الفنانة السورية إلى حياتها الشخصية مع أبنائها ومدى تفضيلها بين الفن والحياة العائلية.