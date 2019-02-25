علاء عبد الخالق يحتفل بعيد ميلاده بحضور مطربي التسعينات

احتفل رجل الأعمال أدهم عبد الوهاب، مساء أمس، بأحد الفنادق بكورنيش النيل بعيد ميلاد المطرب علاء عبد الخالق وسط حضور عدد من مطربي التسعينيات والزمن الجميل، و"فرقة الأصدقاء" التي كانت تجمعه مع منى عبد الغنى وحنان.



وشهدت الاحتفالية حالة خاصة من الفرح والرقص والغناء، وقاموا بغناء عدداً من أغانيهم الرائعة في فترة التسعينيات، من بينها "السود عيونه" لمصطفى قمر، " وآه ياناسيني" وشاركه في غنائها حميد الشاعري، والذى قام أيضاً بغناء "حبيبة"، بينما قام محمد محيى بغناء "أنا من الأول"، وغنت منى عبد الغنى "أصحاب" وغيرها من الأغاني التي أمتعوا بها الحاضرين، والتى لا تزال عالقة فى أذهان الجمهور إلى الآن.



وكان من أبرز الحضور، مصطفى قمر، محمد محيى، حميد الشاعري، منى عبد الغنى، حنان، حسام حسنى، الإعلامي أحمد الهوارى، المخرج أشرف فايق.

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