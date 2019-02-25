العسيلي ومصطفى حجاج نجما حفل تخرج الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

تستعد الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، للاحتفال بدفعات خريجي 2018،2019، وذلك يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقاعة توت عنخ آمون بفندق "جي دبليو ماريوت" الميراج سيتي. الحفل من تقديم المذيع رشدي سيد، ويقوم بإحياء الحفل المطرب محمود العسيلي، والمطرب مصطفي حجاج . ومن المقرر حضور مجلس إدارة الجامعة؛ بالإضافة إلى الطلاب الخريجين والحاليين. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - محمود العسيلي يحيي حفلًا غنائيًا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - الفنان محمود العسيلي يحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا في "القرية الذكية"

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