أحمد ماهر يستأنف نشاطه الفني في طلقة حظ

انضم الفنان أحمد ماهر لأسرة مسلسل طلقة حظ مع مجموعة من الشباب منهم أيتن عامر المسلسل مقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من المسلسلات الكوميدية.

ويعود الفنان أحمد ماهر بهذا العمل، إلى نشاطه الفني بعد عدة مشكلات صحية في المعده تخطاها بسلام منذ عدة أشهر ماهر قدم مجموعة من الأعمال المميزة في السينما والتليفزيون من أهم أعماله الدرامية ذئاب الجبل، أبي حنيفة النعمان و رأفت الهجان من أفلامه قاتل ماقتلش حد وشمس الزناتي. وقد يهمك أيضا : الفنانة أيتن عامر تنتظر عرض فيلمها الجديد "ساعة رضا" أيتن عامر تهنئ الفنانة شريهان بعيد ميلادها عبر "إنستغرام"

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