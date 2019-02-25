حسين فهمي يضع تعليمات المحافظة على الصحة

كشف الفنان حسين فهمي مجموعة من التعليمات إلى جمهوره للمحافظة على الشباب وذلك خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

وقال "إن على كل شخص يريد المحافظة على شبابه الدائم النوم 8 ساعات كاملة وعدم السهر مطلقا وممارسة الرياضة وترك اي مشكلة قبل النوم والعمل على صفاء الذهن".

وأوضح حسين فهمي أنه ينام مبكرًا ويستيقظ مبكرا، مشيرا إلى أنه حتى عندما يكون عنده تصوير يقوم بعمل جدول للتصوير حتى لا يسهر.

ويذكر أن حسين فهمي أنتهى من تصوير السر مع وفاء عامر وينتظر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية.

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