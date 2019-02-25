شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك ليس الأول.. هذه النجمة وقعت عام 2013 بحفل فوزها بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم ذو الأصول المصرية رامى مالك، لموقف محرج بالأمس عقب وقوعه بشكل مفاجئ أثناء الحفل الذى حظى بمتابعة مصرية خاصة للنجم المولود لأبوين مصريين، حيث تعرض للسقوط فجأة بعد انتهاء الحفل وتوجهه للخروج ليتوجه المسعفون له من أجل الاطمئنان عليه.

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رامي-مالك-1 لقطة رامى مالك ربما اعتقد البعض أنها الأولي فى سجل حفلات الأوسكار لنجم يقع أثناء أشهر عرس سينمائى فى التاريخ، وهو الأمر الذى نكشف حقيقته فى السطور التالية حيث سبقته فى ذلك نجمة كبيرة عام 2013 هى جنيفر لورانس فى موقف مشابه للغاية قبل 6 سنوات، ففى الوقت التى توجهت فيه الأعين بأكملها إلي النجمة الجميلة بعدما تم إعلان اسمها كصاحبة الحظ بتلك الليلة للتتويج بالأوسكار وأثناء صعودها السلم وقعت فجأة مثلما يظهر خلال الفيديو، وهو الموقف الذى تكرر مرة أخري فى العام التالي سنة 2014 أثناء وجودها فى الحفل التي تنل فيه أى جائزة وقتها وكأنها مصابة بلعنة السقوط فى الأوسكار.

جينيفر لورانس

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