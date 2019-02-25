شكرا لقرائتكم خبر عن "ياريتك فاهمنى" لـ أنغام تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "ياريتك فاهمني" للنجمة أنغام من حوالى مليون ونصف المليون مشاهدة على "اليوتيوب"، بعد طرحها منذ حوالى 5 أيام وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، وتعد من أغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" التى طرحته وحقق نجاحا كبيرا.

ودائما ما يمثل التعاون بين صوت أنغام ونادر عبد الله حالة خاصة جدا بحسب اسم ألبومها الجديد، حيث جاء التعاون فى هذه الأغنية بعد فترة غياب الاثنين عن بعضهما ما يقرب من 11 عاما.

وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبدالله وأمير طعيمة، صابر كمال، أحمد المالكى، سلطان صلاح أما الملحنين فتعاونت نجمة الغناء مع كل من: خالد عز، إيهاب عبد الواحد، هشام بولس، تامر عاشور، مصطفى العسال، محمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، مادى، طارق عاكف، توما.