شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تحدث رامى مالك بالعربى بعد فوزه بالأوسكار.. منورين كلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد ملفت تحدث الممثل الأمريكى ذات الأصول المصرية رامى مالك، باللغة العربية، للتعبيرعن سعادتة بفوزه بجائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ 91 على مسرح دولبى الشهير فى لوس أنجلوس.

وقال مالك باللغة العربية خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى له عقب التتويج بجائزة الأوسكار، "اهلا وسهلا وفرصة سعيدة، ومنورين كلكم"، الأمر الذى حاذ على أعجاب الحضور.

وحصد مالك جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي فى دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody"، بالإضافة الى ثلاثة جوائز أخرى حصل عليها الفيلم وهى أفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى، وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

وسيطر الممثل الأمريكى ذات الأصول مصرية "رامى مالك" على قوائم البحث الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

وباللغة العربية والانجليزية سيطر رامى مالك على قائمة الأكثر تغريدا داخل مصر بآلاف التعليقات والتدوينات المهنئة له بالتتويج، وعلى الصعيد العالمى حظى الممثل ذات الأصول المصرية على المركز الثانى فى الأكثر تغريداً بأكثر من 300 ألف تغريدة فى ساعات.