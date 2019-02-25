محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان إدوارد صورة له من كواليس تصوير مسلسل "حكايتي"، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المُقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".

وظهر إدوارد في الصور برفقة الفنان أحمد حاتم، والمخرج أحمد سمير فرج، وكتب: "مع الفنان أحمد حاتم والمخرج أحمد سمير فرج من مسلسل حكايتي".

كما سخر من "الجاكت" الذي يرتديه الفنان أحمد حاتم بطريقة كوميدية، وكتب: "أحلى جاكت ده يا حاتم ولا إيه".

مسلسل "حكايتي" البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري، ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر ومصطفى درويش.

كانت هذه تفاصيل خبر إدوارد ينشر صورة من كواليس "حكايتي" ويسخر من "جاكت" أحمد حاتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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