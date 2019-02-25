نجلاء بدر ومحمود البزاوي في كواليس "أبوجبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جمعتها بالفنان محمود البزاوي من كواليس مسلسل "أبوجبل"، الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المُقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت نجلاء على الصورة: "لما تشتغل مع فنان جميل وقمر زي ده يبقى أنا بقى اللي محظوظة، بجد حاجة تشرح القلب، ما شاء الله". انضمت الفنانة نجلاء بدر، مؤخرا، لفريق عمل مسلسل "أبوجبل"، بطولة الفنان مصطفي شعبان، ويشارك في البطولة الفنان محمود البزاوي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من إنتاج شركة سينرجي.

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