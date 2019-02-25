في 48 ساعة.. إعلان "رأس السنة" التشويقي يحقق 2 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أقل من 48 ساعة، حقق الإعلان التشويقي لفيلم "رأس السنة"، الذي أطلقته شركتا Lagoonie Film Production وفيلم كلينك أكثر من مليوني مشاهدة، ومن خلال الفيلم يعود المنتج محمد حفظي إلى التأليف في فيلم يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ومن المقرر أن ينطلق قريبًا في دور العرض.

تدور أحداث الفيلم قبل ليلة رأس السنة لعام ٢٠٠٩ في منتجع بجوار الغردقة يسكنه عائلات الصفوة، وفي الوقت نفسه يقدم الإعلان التشويقي عددًا من الشخصيات التي تنتمي لطبقات اجتماعية أفقر، فماذا سيحدث عندما تجتمع هذه الشخصيات في ذروة رأس السنة؟

وكانت الشركتان أطلقتا 7 بوسترات للشخصيات الرئيسية في الفيلم، سمتها الرئيسية هي الاحتفالية، وهذا بالاعتماد على الألوان الزاهية المرتبطة برأس السنة، وظهر في البوسترات إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

"رأس السنة" من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر في تجربته الأولى، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.