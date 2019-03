بعد فوز ROMA بالأوسكار.. تعرف على ألفونسو كوران مخرج الفيلم

الفونسو كوارون مخرج فيلم ROMA

استطاع المخرج ألفونسو كوارون أن يطيح بالفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجه نادين لبكي، بعد فوز فيلمه "ROMA"، بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالغة الإنجليزية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2019 الذي انطلقت فعالياته بالأمس، بالإضافه لإقتناصه جائزة أخري وهي أفضل تصوير سينمائي.

وفيلم ROMA هو فيلم مكسيكي يتناول قصة حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات، تأليف وإخراج ألفونسو كوران.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن المخرج ألفونسو كوارون

جائزة الفيلم الأجنبي وأضاع الفرصة علي الفيلم اللبناني كفرناحوم.

1_ ولد ألفونسو كوارون أروزكو الشهير بألفونسو كوارون يوم 28 نوفمبر 1961 في ميكسكو سيتي بالمكسيك.

2_كان حلمه صنع الأفلام هوايته منذ الصغر لكنه لم يكن يمتلك كاميرا عندما بلغ 12 عاما حصل على كاميرا كهدية ومن هنا بدأ تصوير كل شيء حوله.

3_ يعد انتقال كوراون للوس أنجلوس برفقة بعض الأصدقاء، بداية انطلاقته الفنيه حيث قام بإخراج مسلسل (Fallen

Angels) عام 1993.4_ اضطرته حاجته للمال من أجل استكمال مسيرته الي توقيع عقد مع شركة وارنر برازرز من أجل إخراج فيلم "Addicted to Love" ولكن عندما قام بقراءة سيناريو فيلم "A Little Princess" عام 1995، وقع في حب القصة وتخلى عن الفيلم الأول من أجله.5_ قدم العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت اعجاب النقاد والجمهور منها "Great Expectations، Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban، Children Of Men".

6_ رُشح لجائزة الأوسكار كأفضل مونتاج عن فيلم "Children of Men" عام 2007 وعن الفيلم نفسه رُشح لجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

7_ رُشح لجائزة الجولدن جلوب وجائزة البافتا عام 2014 عن إخراجه لفيلم "Gravity".