شاهد.. لجين عمران: نحن شعب يحب الفضائح والمشاكل

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 02:31 مساءً -

قالت الاعلامية السعودية لجين عمران ان المستخدم العربي يحب اخبار الفضائح والمشاكل ويبتعد عن الاخبار التوعوية والثقافية.

كلام لجين عمران، جاء في مقابلة مع موقع “الإمارات نيوز” حيث تطرقت إلى عدم ظهور ابنتها أثناء زفافها في الإعلام، قائلة “كان في اتفاق بيني وبين طليقي أن أولادنا ليس لهم علاقة بالإعلام وعندما نضجوا صار القرار قرارهم، وابنتي فضلت عدم الظهور في الإعلام بسبب ما رأته يحدث معي فالناس يحكمون على شكلك ولبسك وشعرك وكل شيء، فرفضت ذلك وقررت أن تعيش حياة طبيعية، وأنا سعيدة للغاية أن أولادي ليس لديهم هوس الشهرة”.

وعلقت على الانتقادات التي وجهت لها بسبب زيارة اللاجئين السوريين في الأردن، قائلة “احنا عندنا عقدة الأجنبي ولو شوفناهم يتبرعوا نقول ازاي الأجنبي يتبرع وهنا الفنانين مبيتبرعوش ولو عملنا كده يقولوا عليك ده رياء، ولكني وصلت لقناعة أن أفعل ما أريد واللي يريح ضميري ونفسي، مستحيل تكسب رضا كل الناس”.

واختتمت حوارها بالحديث عن حالة الإعلام، قائلة “الإعلام أصبح فوضى ولا توجد أي قواعد لضبطه، ولكن المتلقي لديه الذكاء الكافي للحكم على الأشخاص هل هم صادقين أم لا، ولكننا شعب نحب الفضائح والمشاكل ولكن إذا رأينا خبر ثقافي أو توعوي لا نقترب منه، وأما عن مواقع التواصل الاجتماعي فالضابط الوحيد هو الضابط الذاتي كل شخص يحكم ماذا يريد”.