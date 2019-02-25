بيلى بورتر بملابس نسائية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ظهر الممثل والنجم الأمريكي بيلي بورتر، البالغ من العمر 49 عاما، بملابس نسائية رجالية، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، حيث ارتدي فستان يشبه من منطقة الصدر بدلة للرجال ومن الأسفل يظهر وكأنه فستان من اللون الأسود.
ومن المقرر أن يقدم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody.
وتتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت “مسيئة للمثليين”.
والجدير بالذكر أنه تشهد ترشيحات الأوسكار هذا العام العديد من الأفلام المميزة، ومن بينها الفيلم اللبناني “كفر ناحوم” الذي يترشح عن أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
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