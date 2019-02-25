نوال تُهدي الكويت أغنية “يدوم عزك” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرحت الفنانة نوال الكويتية أغنية وطنية جديدة بعنوان “يدوم عزك” إهداءً منها للشعب الكويتي وقيادة الكويت وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية التي يحتفل بها البلد.
الأغنية من كلمات خالد المريخي، ألحان مشعل العروج وتوزيع عدنان عبدالله وقد أطلقتها نوال الكويتية عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي تعليقها على الأغنية كتبت نوال: “يدوم عزك يااجمل بلاد بالكون، كل عام وديرتي بخير في ظل ابونا صباح وولي عهده ابونا نواف وكل عام والشعب بخير”.
لمشاهدة فيديو أغنية “يدوم عزك”:
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