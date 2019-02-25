تفاصيل جولة سميرة سعيد الفنية في المغرب

تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد للقيام بجولة فنية تقودها إلى ثلاث مدن مغربية هي طنجة، البيضاء ومنتجع مازاغان بالجديدة.

الجولة التي ينظمها المنتج المغربي “المهدي بلخياطّ”، مدير شركة “بوك إيفنت” Bookevent ، ستنطلق في الــ 23 من أبريل 2019، بحفل تحييه “سميرة سعيد” بمسرح “استوديو الفنون الحية” بالدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني في 27 من أبريل قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من أبريل.

وتعتبر هذه الجولة الأولى منذ فترة طويلة، حيث كانت قد أحيت الفنانة المغربية مجموعة من الجولات في المغرب رفقة فرق موسيقية كبيرة قبل احترافها الفن واستقرارها بمصر.

وينتظر أن تعقد “سميرة سعيد” مؤتمرا صحفيا تسلط من خلاله الضوء على جولتها الفنية، وسيكون فرصة لوسائل الإعلام المغربية للتواصل من جديد مع سفيرة الأصوات المغربية بالعالم العربي.

في سياق مختلف، تواصل “سميرة سعيد” التحضير لألبومها المقبل الذي يتضمن أغنيتين مغربيتين، إلى جانب أغاني عراقية وخليجية، حيث لم تفصح بعد عن موعد طرحه.