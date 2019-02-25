دانا الحلبي: أضحك رغم وجعي.. ودوري في الهيبة 3 متعلق بشاهين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة دانا الحلبي أنها اتخذت قرارًا بعدم الوقوع في الحب مرة ثانية، وذلك لأن الأمور أصبحت تتحوّل إلى معاناة وألم.

وأضافت دانا لـ"فوشيا"، بأن حرف الـ"ك"، الذي نشرته مع قلب، هو الحرف الأول من اسم ابنها "كارل"، معتبرة بأنه هو الحب الأول والأخير في حياتها.

وتابعت دانا: "أحب أن أضفي طاقة إيجابية على كل من حولي، لذلك ترونني سعيدة أضحك وأمزح في كل الأمور على الرغم من معاناتي من وجع كبير في حياتي أحاول التغلب عليه قدر المستطاع بشخصيتي القوية".

وأشارت دانا إلى أنها تحب إظهار أنوثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة محترمة بعيدة عن الابتذال، معتبرة بأنها محتشمة أكثر من نجمات في الوسط الفني، مؤكدة:" أنا أذكى منهم كلهم من كبيرهم لصغيرهم".

كما كشفت الفنانة دانا الحلبي عن مشاركتها في مسلسل "الهيبة -3"، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها التي تجسد فيها شخصية مختلفة، سوف تترك بصمة مميزة عند متابعي هذا العمل وفق قولها، رافضة الإفصاح عن تفاصيل العمل، مؤكدة في الوقت نفسه أن دورها مرتبط بشخصية شاهين.