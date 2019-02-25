هل هذه "أقبح" إطلالات النجمات في أوسكار 2019؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الحياة تحت الأضواء ليست بالروعة التي تبدو عليها، فقد حصلت النجمة ريتشل ويسيز، على لقب صاحبة أسوأ إطلالة خلال حفل الأوسكار هذا العام، وأخريات حصدن اللقب نفسه بسبب أسلوبهن الغريب نوعا ما.

أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ91 على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس مؤخرا، حيث تصدرت سارة بولسون وريتشل ويسيز قائمة أسوأ إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء.

وارتدت مرشحة الأوسكار ريتشل ويسيز، البالغة من العمر 48 عاماً فستاناً أحمر من قماش اللاتيكس من الأعلى، جعلها تبدو كشخصية كارتونية.

كما تضمنت القائمة أيضاً نجمة ديزني السابقة لورا مارانو والنجمة ميجان جود، أما عن الممثلة بلانكا بلانكو، فلم تنل فقط لقب أسوأ إطلالة ولكن أيضاً تعثرت وسقطت من أعلى السلالم أثناء الاحتفال.

وكما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" فإن حفل الأوسكار لهذا العام كان مليئًا بمجموعة من الفساتين والبدلات الأنيقة على الرغم من وجود الأزياء الفوضوية الرهيبة.

وإليك قائمة بأسوأ إطلالات المشاهير

ريتشيل ويسيز

صاحبة أسوأ إطلالة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا أحمر غريبًا من الأعلى بقماش أقرب إلى المطاط، أفقده رونقه.

سارة بولسون

ارتدت فستانًا باللون الزهري المحمر منفوشاً بقصة غريبة من عند منطقة الخصر، جعله يبدو رخيصا.

أوليفيا كولمان

ارتدت فستاناً باللون الأخضر الداكن مع طبقة غريبة من التل الداكن ملتفة حول كتفيها وصولاً للأرض، وكأنه "شرشف مطبخ".

كاسي مسجرايفز

ارتدت فستاناً منفوشاً باللون الوردي الفاتح، جعلها تبدو ضخمة للغاية.

مايا ريدولفز

ارتدت فستاناً منقوشاً بأرضية زهرية مليئة بالورود، بدا فوضيا وغير مريح لمن ينظر إليه.

لورا مارانو

ارتدت فستاناً بفيونكة عملاقة باللون الأصفر الفاقع، جعلها تبدو كدمية قديمة الطراز.

ميغان جود

ارتدت فستاناً بدا وكأنه تعرض للتمزق، وكان يظهر جزءٌ كبيرٌ من ساقيها وبدت وكأنها تشبه حلوى غزل البنات.

بلانكا بلانكو

حصلت على أسوأ إطلالة أيضا بفستان غريب التصميم، وبموديل قديم للغاية. وإلى جانب ستايلها القبيح سقطت من على السلالم أثناء الحفل.