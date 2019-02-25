إيمي سالم تحتفل بعيد ميلادها في أحد الفنادق الكبرى

أحتفلت الممثلة إيمي سالم بعيد ميلادهابأحد الفنادق الكبرى وقد حضر الأحتفال مجموعة من الفنانيين منهم غادة عادل ،، وداليا البحيري وأيتن عامر ،، إيمي تصور حاليا مسلسل طلقة حظ مع مصطفى خاطر والمقرر عرضه في رمضان القادم الجدير بالذكر أن إيمي قدمت مجموعة من الأعمال التليفزيونية منها أولاد الشوارع ،، وضع أمنى وأبواب الشك قد يهمك أيضاً : إيمي سالم ترفض العمل خلال رمضان وتؤكد أهمية المواسم الأخرى إيمي سالم تشن هجوم حاد على الفنانة غادة عبد الرازق

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