تركي آل الشيخ يُهدي عمرو دياب كلمات أحدث أغانيه

يتعاون الهضبة عمرو دياب، مع معالي المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في أغنية جديدة بعنوان "مفيش مهم"، والتي كشف عنها خلال حفله الأخير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتقول كلمات الأغنية التي لحنها عمرو مصطفى، ووزعها أسامة الهندي: "مفيش مهم، ولا أهم في الآخر الدنيا بتمشي، مين قال دي مبتمشيش، ومهما تكون صعبة الحياة هتستمر ونعيش".

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ قد شارك في كتابة أغاني الألبوم الجديد لعمرو دياب، من بينها "هدد" و"كل حياتي" و"ملاك الحسن" و"يا ساحر".

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