تعرف على كواليس حلقة حكيم ولطيفة على "dmc"

حالة من الود والبهجة سيطرت على لقاء حكيم ولطيفة استعادا الثنائي خلالها الذكريات، وكانت الحكايات بينهما مثيرة في حلقة برنامج "حكايات لطيفة"، التي تذاع الخميس المقبل على قناتي "Dmc"، و"أبو ظبي".

وقدم حكيم حكايات خاصة من مشواره الفني الطويل، خاصة ما يتعلق بنجاحاته العالمية وأسرار استمراره في القمة على المستويين المحلي والدولي، وحكايات أخرى عن حياته، وطريقة تعامله مع كل المحيطين به، كما تشارك لطيفة الغناء معه عدد من أغنياته.

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