الفنان تامر عاشور يطرح برومو فيديو كليب "من غير ما احكيلك"

طرح الفنان تامر عاشور، برومو فيديو كليب أغنية "من غير ما أحكيلك" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد "أيام" الذي من المفترض أن يتم طرحه نهاية شهر فبراير الجاري.

أغنية "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، ألحان محمد النادي، توزيع النابلسي. وكان عاشور قد طرح خلال الأيام الماضية برومو فيديو كليب لأغنيتين من الألبوم وهما "أيام"، و"ده حكاية" وقد حققا نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".

جدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام"، يضم 12 أغنية هم: "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي، "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي، "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي، "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، "متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع آسر عاشور، "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو، "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي، " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي، "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه، "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

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