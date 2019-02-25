الفنان خالد أنور يروج لمسلسله الجديد " زودياك"

نشر الفنان الشاب خالد أنور، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستغرام" صورة تجمعه بأبطال مسلسله "زودياك" المقرر عرضه قريبًا علي تطبيق "ڤيو Viu". وعلق "أنور" علي الصورة قائلًا: "مسلسل زودياك.. قريبًا". "زودياك" بطولة محمد مهران، هند عبد الحليم، مايان السيد، أسماء أبو اليزيد وعدد من الفنانين وهو مأخوذ عن المجموعة القصصية "حظك اليوم" للدكتور أحمد خالد توفيق. قد يهمك أيضاً : أسماء أبو اليزيد تؤكّد عرض"الكويسين" خلال عيد الأضحى أسماء أبو اليزيد تكشف سعادتها بمشاركتها في فيلم "الممر"

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