وزيرة الثقافة المصرية ترعى احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد شادية

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بحضور عائلة الفنانة الراحلة شادية احتفالية كبرى تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل عرض "فيلم تسجيلي" بعنوان "لؤلؤة الشرق"، يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يتضمن مجموعة من أروع أغاني الراحلة شادية منها:

شبكت قلبي، لقيته لقيته، أن كنت ليا، شبك حبيبي، وحياة عينيك، بسبوسة، مين قالك تسكن في حارتنا، مخاصمني بقاله مدة، يا سلام على حبى وحبك، يا حبيبتي يا مصر.

مع إهداء السادة الحضور كتيب "لؤلؤة الشرق" يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.

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