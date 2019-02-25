شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون المصريون والعرب يحتفون بـ رامى مالك بعد جائزة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى عدد كبير من الفنانين العرب بالنجم المصرى العالمى رامى مالك، لتتويجه مساء أمس، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، عن فيلم Bohemian Rhapsody.

وعبر عدد من نجوم الفن عن سعادتهم البالغة بفوز رامى بجائزة أفضل ممثل، حيث قالت الفنانة نانسى عجرم في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر:"رامي مالك بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل" في حفل الـOscar: "أنا ابن لمصريين مهاجرين".. مبروك لمصر والعرب!! فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كبيرة".



نانسى عجرم

ونشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها على "انستجرام"، فيديو للحظة تتويج رامي مالك بالجائزة، وكتبت قائلة: "مبرووووك رامي الامير المصري الجديد من 10 سنين لم نكن نتخيل اننا سنقترب وننافس على الاقل في جوائز عالمية زي جائزة افضل لاعب في العالم وجائزة الاوسكار ، حقيقة وواقع الآن الشاب المصري يقدر يعمل معجزات ، نفكر بالأسلوب ده أفضل من شغل بالنا انه عاش في مصر ولا لأ".

وكتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "فخر لكل المصريين والعرب رامي مالك في حفل الأوسكار والمخرجة نادين لبكي اللي خلت العالم كله يتفرج على الفيلم اللبناني والعربي وبتمنى يكونوا موجودين كل سنة ويكون فيه مرشحين أكتر السنة اللي جاية فى الأوسكار".



شيرين عبد الوهاب

ووجه الإعلامى نيشان، رسالة تهنئة للنجم رامى مالك لفوزه بالأوسكار، قائلا: مبروك رامي مالك رامي سعيد مالك الأصول، الجنسيّة، العرق، اللون، الهُوِيَّة، اللغة، الدّين، المُعتَقَد جميعها لا تُعيق النّجاح،أنتَ مَن تُحَمِّل النّجاح في جيناتِك وتجتهد وتصنع من حلمك حقيقة ثمّ تحتفل بِشُكر وحمد وامتنان، مبروك مصر".



نيشان

وعبرت الفنانة رشا مهدى عن سعادتها برامى مالك، قائلة:" أول عربي يفوز بجائزة أفضل ممثل في تاريخ الأوسكار مصر خلاص احتكرت لقب فخر العرب".



رشا مهدى

كما عبر المخرج عمرو سلامة، بفخره عند مشاهدة الأوسكار و تتويج رامى بالجائزة قائلا: " اكثر مرة في حياتي أبقى حاسس بفخر وأنا بتفرج على جوائز الأوسكار، مبروك لرامي مالك".



عمرو سلامة

وقال المخرج مجدى الهوارى، " ‏والله وعملوها الرجالة تاني مرة من غير عنصرية بعد محمد صلاح المصرى ‫رامي مالك يفوز بالأوسكار كأفضل ممثل عن دوره فى bohemian rhapsody".



مجدى الهوارى

فيما غرد الإعلامى شريف عامر، قائلا: طيب مبروك لرامي مالك إنه كسب بداية قوية لممثل شاب و موهوب جذور عائلته المصرية تكفي لاسعادنا ، و نشأته الاميركية منحته فرصة النجاح".



شريف عامر

وقال الفنان شريف رمزى، " كده الحمد لله بقي عندنا ١ فخر عرب في الرياضة و ١ في السينما مبروك رامى مالك على الجائزة".



شريف رمزى

وتوج الفنان المصرى العالمى رامى مالك، مساء أمس، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، عن فيلم Bohemian Rhapsody، ووجه رامى مالك، خلال كلمته عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، الشكر إلى والديه وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

وحظى الفيلم على إقبال كبير جداً بعد تتويج Rami malek بجائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.



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