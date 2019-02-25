شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابها عن الأوسكار.. "ميجان ماركل" تحضر بمساعدة "سيرينا ويليمامز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زواجها من الأمير هارى، وانضمامها للعائلة الملكية البريطانية، غابت ميجان ماركل دوقة ساسيكس عن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 فى لوس أنجلوس الأمريكية.

ولم يمنع غيابها من ذكر أسمها على مسرح دولبى، بعدما أرسلت اليها بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز "رسالة مشفرة" إلى دوقة ساسيكس خلال تقديمها فقرة فى حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وتحدثت ويليامز، التى تعد أحدى الصديقات المقربات من دوقة ساسيكس، بشكل مؤثر عن تحقيق الأحلام، وكيف أن هناك أناس يضحون بمهنتهم من أجل الحب، أو يضحون بالحب من أجل المهنة، فى أشارة منها لاعتزال ماركل التمثيل بعد زواجها.

وأضافت بطلة التنس الأمريكية فى حديثها الذى تقصد به دوقة ساسيكس "عندما نكون صغارًا، تكون لدينا أحلام لما نريد أن نحققه فى الحياة، ووجود حلم أمر سهل، لكن تحقيقه صعب، هناك ضغط من أجل النجاح، ووجع قلب يأتى مع التضحية بالحب من أجل الحياة المهنى، أو الحياة المهنية من أجل الحب".

وأعتزلت دوقة ساسيكس التمثيل بعد مشوار كبير فى عالم السينما والدراما، بعد زواجها من الأمير هارى وانضمامها للعائلة الملكية البريطانية فى مايو عام 2018.