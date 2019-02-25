شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابها عن الأوسكار.. "ميجان ماركل" تحضر بمساعدة "سيرينا ويليمامز" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زواجها من الأمير هارى، وانضمامها للعائلة الملكية البريطانية، غابت ميجان ماركل دوقة ساسيكس عن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 فى لوس أنجلوس الأمريكية.
ولم يمنع غيابها من ذكر أسمها على مسرح دولبى، بعدما أرسلت اليها بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز "رسالة مشفرة" إلى دوقة ساسيكس خلال تقديمها فقرة فى حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وتحدثت ويليامز، التى تعد أحدى الصديقات المقربات من دوقة ساسيكس، بشكل مؤثر عن تحقيق الأحلام، وكيف أن هناك أناس يضحون بمهنتهم من أجل الحب، أو يضحون بالحب من أجل المهنة، فى أشارة منها لاعتزال ماركل التمثيل بعد زواجها.
وأضافت بطلة التنس الأمريكية فى حديثها الذى تقصد به دوقة ساسيكس "عندما نكون صغارًا، تكون لدينا أحلام لما نريد أن نحققه فى الحياة، ووجود حلم أمر سهل، لكن تحقيقه صعب، هناك ضغط من أجل النجاح، ووجع قلب يأتى مع التضحية بالحب من أجل الحياة المهنى، أو الحياة المهنية من أجل الحب".
وأعتزلت دوقة ساسيكس التمثيل بعد مشوار كبير فى عالم السينما والدراما، بعد زواجها من الأمير هارى وانضمامها للعائلة الملكية البريطانية فى مايو عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم غيابها عن الأوسكار.. "ميجان ماركل" تحضر بمساعدة "سيرينا ويليمامز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.