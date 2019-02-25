شكرا لقرائتكم خبر عن بالعربى والإنجليزى "رامى مالك" يسيطر على قوائم البحث محلياً وعالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الممثل الأمريكى ذات الأصول مصرية "رامى مالك" على قوائم البحث الأكثر تداولاً وتغريداً بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.



قائمة تويتر محلياً

وباللغة العربية والانجليزية سيطر رامى مالك على قائمة الأكثر تغريداً داخل مصر بآلاف التعليقات والتدوينات المهنئة له بالتتويج، وعلى الصعيد العالمى حظى الممثل ذات الأصول المصرية على المركز الثانى فى الأكثر تغريداً بأكثر من 300 ألف تغريدة فى ساعات.



قائمة تويتر عالمياً

وحصل فيلم Bohemian Rhapsody على 4 جوائز، هى أفضل ممثل وأفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى.

وتدور أحداث فيلم Bohemian Rhapsody عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.