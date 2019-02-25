فيديو.. رامى مالك بعد تتويجه بالأوسكار:دورى فى مسلسل "Mr.Robot سر نجاحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل العالمى رامى مالك، فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بعد الانتهاء من حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ ساعات قليلة، ليجيب عن بعض من أسئلة الصحفيين المهمة التى توجه له احتفالا بفوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم " Bohemian Rhapsody".Rami Malek يمازح الصحفيين فى نهاية مؤتمر حفل الأوسكار
وحاول رامي مالك التخفيف من توتر الصحفيين المتواجدين فى المؤتمر، وبدأ كلامه مازحا حول كونه آخر الفنانين الذين سيتم سؤالهم، وشكرهم على انتظاره كل هذا الوقت.
وأبدى رامي مالك سعادته بالفوزه بجائزة الأوسكار، التى تعد من أهم الجوائز حول العالم، وأكد أنه لم يكن يصل لما هو عليه الآن دون دوره فى مسلسل "Mr.Robot".
وحصل فيلم Bohemian Rhapsody على 4 جوائز، هى أفضل ممثل وأفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى.
وعقد المؤتمر الصحفى بعد الانتهاء من حفل توزيع جوائز الأوسكار لكل الفائزين بالجوائز المختلفة، ليجيبوا عن تساؤلات الصحفيين.
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