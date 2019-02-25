- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكد الفنان محمد العمروسي أن خفة الظل التي أدى بها شخصية سيد درويش ضمن أحداث مسلسل "أهو ده اللي صار"، لا تختلف عما عُرف به الموسيقار الراحل، وتتفق تمامًا مع ما كتبه مؤلف العمل عبدالرحيم كمال.
وقال العمروسي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أديت الشخصية، كما كتبها الكاتب عبدالرحيم كمال، وأعمال سيد درويش، وما تؤكده أحاديثنا مع أهله أنه كان خفيف الظل، كما ظهر بالمسلسل".
وتابع: "ولأني أصلا إسكندراني وتربيت في معقل داره (كوم الدكة)، وأعرف بعض أهل الشيخ سيد كان بالنسبة لي شيء مشرف تقديم هذه الشخصية المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية".
واختتم العمروسي تصريحاته بأنه يعد حاليًا لتقديم شخصية الرئيس الأسبق مبارك، ضمن عمل فني يتم الإعداد له.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العمروسي: لهذا قدمت سيد درويش بخفة ظل في "أهو ده اللي صار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.