بالصور- لحظة سقوط رامي مالك بعد استلامه جائزة الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

التقطت عدسات المصورين بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، صورًا لسقوط النجم العالمي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل، إذ سقط أثناء توجهه للخروج من مسرح دولبي، عقب انتهاء الحفل.

التف عدد من الحضور حول رامي للاطمئنان عليه وتم استدعاء المسعفين لمعالجته بعدما جلس على أحد كراسي الصفوف الأمامية.

وفاز النجم رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 والذي أقيم أمس الأحد على مسرح دولبي في هوليوود.