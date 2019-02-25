محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، بثلاث صور مجمعة في إطار واحد، ظهرت خلالها وهي تحتضن فتاة تحتفل بعيد ميلادها.

الفتاة التي ظهرت في الصورة مع ناهد هي "قسمت" ابنة شقيقها الراحل فريد المرشدي من الفنانة داليا البحيري، وكتبت في تعليقها على الصور "عيد ميلاد سعيد يا ابنة أخي الجميلة، أحبك أكثر مما يمكنك أن تتخيلي".

يُذكر أن ناهد السباعي تنتظر طرح فيلمها الجديد "اللعبة الأمريكاني"، والذي تعود به والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، لعالم الإنتاج بعد فترة غياب، تأليف مدحت السباعي، إخراج إيناس سيف، بطولة داليا البحيري، أحمد فهمي، شيماء سيف.

كانت هذه تفاصيل خبر من هي الفتاة التي احتفلت ناهد السباعي بعيد ميلادها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.