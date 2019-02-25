بالفيديو أوليفيا كولمان تفوز بأوسكار أفضل ممثلة في حفل أوسكار 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 01:33 مساءً - انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 91 ، من مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقد استطاعت النجمة الإنجليزية أوليفيا كولمان Olivia Colman أن تحصد جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم The Favourite بعد منافسة شرسة مع كل من ياليتزا أباريثيو عن فيلم Roma، جلين كلوز عن فيلم The Wife، ليدي جاجا عن فيلم A Star Is Born، ميليسا مكارثي عن فيلم Can You Ever Forgive Me؟
يذكر أن الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك Rami Malek قد فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل في الحفل ذاته.
وبات رامي مالك أول ممثل من أصول عربية يفوز بجائزة التمثيل في الأوسكار على مدار 91 عاماً.
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