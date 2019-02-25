بالصور: الفائزون بجوائز أوسكار لعام 2019.. مصري يحصل على جائزة أفضل ممثل

انطلق اليوم الإثنين حفل توزيع جوائز “أوسكار” النسخة الـ91، وذلك بعد أن اختار أعضاء أكاديمية فنون وعلوم السينما البالغ عددهم 8 آلاف عضو، الفائزين بالجوائز خلال حفل تم بثه على الهواء.‎

أفضل ممثل: فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دور المطرب ومؤلف الأغاني “فريدي ميركوري” في فيلم “بوهيميان رابسودي”، الذي فاز أيضاً بجائزتي أفضل مونتاج وأفضل صوت.

جائزة أفضل ممثل مساعد: وفاز الممثل الأمريكي “ماهر شالا” للمرة الثانية بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (غرين بوك) الذي يتحدث عن حياة عازف بيانو أسود يحارب العنصرية من خلال جولة لفرقة موسيقية في جنوب الولايات المتحدة الذي يسوده الفصل العنصري.

أفضل ممثلة: وحصلت الممثلة البريطانية “أوليفيا كولمان” على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “المفضلة” (ذا فيفوريت) وهو فيلم كوميديا تاريخي، وتعد هذه أول جائزة أوسكار تحصل عليها “كولمان” البالغة من العمر 45 عاماً.

أفضل ممثلة مساعدة: وحصلت الممثلة “ريجينا كينغ” على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (If Beale Street Could Talk). وهذه تعد أول جائزة أوسكار تفوز بها “كينغ” البلاغة من العمر 48 عاماً.

أفضل فيلم: وفاز فيلم “كتاب أخضر” بجائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل سيناريو، إلى جانب جائزة أفضل ممثل مساعد، وهو فيلم من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز.

أفضل فيلم أجنبي: وفاز الفيلم المكسيكي الدرامي “روما” (Roma) للمخرج ألفونسو كوارون بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وهو فيلم بلوني (أسود أبيض).

أفضل فيلم رسوم متحركة: وحصل فيلم “سبايدر مان” (Spider-Man: Into the Spider Verse) بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وحاز فيلم “النمر الأسود” (Black Panther) على جائزتي أفضل تصميم ملابس وأفضل إنتاج.

أفضل فيلم وثائقي: وحصد فيلم (Free Solo) جائزة أفضل فيلم وثائقى، وشاركت في إنتاجه دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين فاز فيلم (period end of sentence) بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، وهو فيلم هندي يعرض ثورة المرأة فى الهند بإحدى القرى ضد العادات والتقاليد التي تفرض على النساء في فترة الحيض.