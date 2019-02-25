شاهد: هكذا ردت لجين عمران على عدم خروج ابنتها للاعلام في حفل زفافها

أبدت الإعلامية لجين عمران، سعادتها بتجربتها الجديدة في برنامج “أمير الشعراء”، مؤكدة أن الشعر جزء من تاريخنا وأدبنا، متمنية أن الفائز يكون “أميرة وليس أمير”، وذلك لأن عدد المشتركات 11، والمشتركين 9.

وأضافت عمران في حديث مع “الإمارات نيوز”، قائلة “تجربتي الشعرية كلها مختزلة في نزار قباني، كنت بعيش قصة حب من خلال نزارفي فترة مراهقتي، واعتقد كل فتاة مراهقة بتعيش قصة حب من خلال أشعاره، والبرنامج تجربة جديدة فيه روح التحدي بين المشتركين للفوز باللقب”.

وكشفت عمران عن الميزانية التي تضعها لملابسها، قائلة “لا أخصص مصروفًا معينًا لملابسي ومجوهراتي، ولكن إذا عجبني أي شيء ولا يوجد مبالغة في سعره بشتريه على الفور، وأنا لدي قناعة أن المرأة هي التي تضيف للملابس وليس العكس، والماركات شيء مكمل ولكنه ليس الأساس، وأنا لا اهتم باقتناء الماركات، فأنا أخذ ما هو في حدود إمكانياتي”.

وتطرقت في الحديث إلى عدم ظهور ابنتها أثناء زفافها في الإعلام، قائلة “كان في اتفاق بيني وبين طليقي أن أولادنا ليس لهم علاقة بالإعلام وعندما نضجوا صار القرار قرارهم، وابنتي فضلت عدم الظهور في الإعلام بسبب ما رأته يحدث معي فالناس يحكمون على شكلك ولبسك وشعرك وكل شيء، فرفضت ذلك وقررت أن تعيش حياة طبيعية، وأنا سعيدة للغاية أن أولادي ليس لديهم هوس الشهرة”.

وعلقت على الانتقادات التي وجهت لها بسبب زيارة اللاجئين السوريين في الأردن، قائلة “احنا عندنا عقدة الأجنبي ولو شوفناهم يتبرعوا نقول ازاي الأجنبي يتبرع وهنا الفنانين مبيتبرعوش ولو عملنا كده يقولوا عليك ده رياء، ولكني وصلت لقناعة أن أفعل ما أريد واللي يريح ضميري ونفسي، مستحيل تكسب رضا كل الناس”.

واختتمت حوارها بالحديث عن حالة الإعلام، قائلة “الإعلام أصبح فوضى ولا توجد أي قواعد لضبطه، ولكن المتلقي لديه الذكاء الكافي للحكم على الأشخاص هل هم صادقين أم لا، ولكننا شعب نحب الفضائح والمشاكل ولكن إذا رأينا خبر ثقافي أو توعوي لا نقترب منه، وأما عن مواقع التواصل الاجتماعي فالضابط الوحيد هو الضابط الذاتي كل شخص يحكم ماذا يريد”.