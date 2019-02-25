نجلاء بدر ومحمود البزاوي في كواليس تصوير "أبو جبل"

كتبت - مي صادق

شاركت الفنانة نجلاء بدر صورة من كواليس التصوير، تجمعها والفنان محمود البزاوي، وكتبت عليها: "لما تشتغل مع فنان جميل وقمر زي ده يبقى أنا بقى اللي محظوظة بجد، حاجة تشرح

القلب، ما شاء الله".



يشار إلى أن فريق عمل مسلسل "أبو جبل"، يستأنف حاليًا تصوير المشاهد الخاصة بالعمل، ومن المقرر أن ينافس به صناعه

خلال الماراثون الرمضاني المقبل، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.



يشارك مصطفى شعبان في البطولة كل من "نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد".