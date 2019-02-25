بالفيديو: حسام جنيد يرد على ايمن زيدان: لخلّيك تدبدب على الركاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 فبراير 2019 01:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشر الفنان السوري حسام جنيد مقطع فيديو يجمعه بالفنان أيمن زيدان، وهما دخلا في وصلة تحدّي عتابا في السهرات.

الفيديو يظهر زيدان يقوم بالعتابا والغناء، وقد نال إعجاب الحاضرين.

وقد أثار المقطع تفاعلاً كبيراً بين الناشطين على موقع الفيسبوك, خصوصاً مع ما يتمتع به النجمان السوريان من شعبية واسعة, حيث أثار مقطع من العتابا ضجة كبيرة, حيث قال فيه الممثل السوري القدير أيمن زيدان متحدياً حسام جنيد:

يا حسام بالعتابا لهلق ما.. شفتك

إذا بتتحداني بخليك تدبدب عالركاب

فكيف رد عليه حسام جنيد؟

هذا ما ستتابعونه في مقطع الفيديو المرفق بالخبر,

واللافت بالأمر بأن أيمن زيدان كان بحالة سكر من جراء تناول المشروبات الكحولية, وحيث بدا ذلك ظاهراً وجلياً أثناء عودة زيدان إلى طاولته حيث كانت المشروبات تملئ المكان.

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وكان وجه الفنان السوري أيمن زيدان، رسالة مثيرة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أعقاب ما وصفه بـ”الانتصار”.

وقال زيدان في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “انتصرنا.. لكن لا معنى للنصر إن لم تعد لنا أوطاننا التي نعرفها”.

وأضاف: “تباً للصقيع والعتمة”.

وفي منشور آخر، قال زيدان: “لماذا تقتلون بهجتنا بالنصر…؟ لا يتوج إكليل الغار في العتمة ..نحن سكان الضوء.. نكره صقيعكم وعتمتكم… شمس دمشق أكبر من تبريراتكم… دعونا نتدفأ بوطننا الذي نعشق”.

وأضاف: “كسوري… ربما أحتمل كل الصعاب لكنني لا أحتمل أن أكون غريباً…لا تجعلونا غرباء ..نحن من هذه الأرض التي لم تشكو يوماً …لا تسرقوا كبرياءنا ونحن نلهث خلف تفاصيل الغاز والكهرباء …تذكروا أننا سوريون …وسنظل نفخر بسوريتنا”.

وتساءل زيدان: “لا أدري إلى أين نسير.. لماذا لم يعد الوطن كما كان في الحكايا…؟ أعيدوا لنا دمشق كما نعرفها”.

وتأتي رسالة زيدان في أعقاب نشر الفنانة شكران مرتجى رسالة مشابهة، تنتقد سوء الأحوال المعيشية في سوريا.