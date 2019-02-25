بعد فوزه بالاوسكار.. رامي مالك: فخور بأصولي المصرية

أثارت كلمة رامي مالك عقب فوزه بأوسكار أفضل ممثل جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الكثيرون بكلماته التي ألقاها على مسرح دولبي بلوس أنجلوس عقب تسلمه الجائزة..

رامي الذي حضر بصحبة والدته قال: "أنا ابن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي، ووجه مالك الشكر إلى والدته، ووالده، وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، وأكد اعتزازه بكونه من أصول مصرية مضيفا :"لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لكل واحد منكم ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة". وأضاف رامي في كلمته :" إنه شيء سأقدره لبقية حياتي وأعتبره وسام على صدري مدى عمري."

وكان رامي مالك قد فاز يوم الأحد بجائزة اوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل.

يذكر أن رامي مالك ولد فى مدينة لوس أنجلوس يوم 12 مايو 1981، لأب وأم مهاجرين من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا، التحق مالك بجامعة إيفانسفيل في إنديانا، وتخرج فيها وحصل على شهادة بكالوريوس في المسرح، وكانت أولى أعماله السينمائية فيلم Night at the Museum الذي أنتج عام 2006، الذى شارك فيه كل بن ستيلر وكارلا جوجينو، وميكى رونى.

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